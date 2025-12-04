Terradillos vive la Navidad con festivales, galas, carreras y cabalgatas

Los vecinos de Terradillos y las urbanizaciones Los Cisnes y El Encinar podrán disfrutar a partir del 13 de diciembre de un completo programa de actividades navideñas. Comidas, festivales de villacincos, actuaciones de los niños de la escuela infanil, cine, actividades para los niños y las visitas de Papá Noel o los Reyes Magos son algunas de las propuestas que ha hecho el Ayuntamiento para las fiestas.

Un programa pensado para todas las edades, con actividades destinadas al público infantil y otras para los más mayores con el objetivo de que todos disfruten de estos días de fiesta.

Este es el programa completo:

Sábado 13 de Diciembre

14:30h COMIDA DE LA ASOCIACIÓN "VIRGEN DE LA ENCINA". Con ocasión del colegio Rafael Alberti. Invitaciones hasta el día 10 de diciembre en la asociación.

18:00h FESTIVAL DE VILLANCICOS. Actos rocieros y tradicionales. Coro rociero de la Hermandad del Rocío. Coro Virgen de la Encina. Teatro "La Fábula de Javier Bueno".

Lunes 15 de Diciembre

18:00h FESTIVAL DE CATEQUESIS. Teatro "La Fábula de Javier Bueno".

Miércoles 17 de Diciembre

17:30h ACTUACIÓN NAVIDEÑA DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA INFANTIL. "El Bosque de El Encinar". Teatro "La Fábula de Javier Bueno".

19:00h INAUGURACIÓN DEL RINCÓN NAVIDEÑO. Colaboración de voluntarias de la Asociación arte y literatura, familias de los talleres de los viernes y en vivo verás, Maravillosas. Centro Cultural Nelson Mandela. Permanecerá durante todas las fiestas navideñas.

Jueves 18 de Diciembre

18:30h GALA NAVIDEÑA DE ZUMBA. Teatro "La Fábula de Javier Bueno".

Viernes 19 de Diciembre

16:00h CARRERA SOLIDARIA DE NAVIDAD. Lema: "Va a ser la leche" lo recaudado irá destinado a "Ave María". Tendrán salida de la puerta del colegio "Rafael Alberti".

18:00h CELEBRACIÓN DE "BODAS DE ORO". Teatro "La Fábula de Javier Bueno".

Domingo 21 de Diciembre

19:00h RISOTERAPIA. Teatro "La Fábula de Javier Bueno".

Lunes 22 de Diciembre

17:30h CINE "LA NAVIDAD EN SUS MANOS". A continuación, MERIENDA DE GOMIS. Tickets 1.5€ hasta el día 19 de diciembre. Teatro "La Fábula de Javier Bueno".

Martes 23 de Diciembre

18:00h DESFILE DE PAPA NOEL. Salida del ayuntamiento. A continuación, RECEPCIÓN DE PAPA NOEL. En Teatro "La Fábula de Javier Bueno".

Viernes 26 de Diciembre

18:00h PARQUE INFANTIL CON HINCHABLES.

19:30h CHOCOLATE CON CHURROS. Tickets 1.5€ hasta el día 19 de diciembre. Pabellón Municipal.

Lunes 29 de Diciembre

TARDE DE BINGO. 17:00h niños. 18:00h adultos. Teatro "La Fábula de Javier Bueno".

Martes 30 de Diciembre

19:30h CELEBRACIÓN FIN DE AÑO. Organizado por el AMPA Rafael Alberti. Teatro "La Fábula de Javier Bueno".

Viernes 2 de Enero

19:30h a 20:30h RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE CARTAS DE SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. Teatro "La Fábula de Javier Bueno".

Lunes 5 de Enero

19:30h CABALGATA. Salida del ayuntamiento.