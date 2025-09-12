Torrejón de Alba acoge un curso de tapicería

El pasado 8 de septiembre dio comienzo en Torrejón de Alba un curso de tapicería promovido por el Grupo de Acción Local Adrecag. La iniciativa se imparte en el edificio municipal de las antiguas escuelas, recientemente remodelado para uso comunitario, y cuenta con el apoyo de la Diputación de Salamanca y la colaboración del Ayuntamiento de Alba de Tormes.

Las personas inscritas han iniciado un programa formativo que se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre, con el objetivo de aprender y perfeccionar distintas técnicas de tapicería. Se trata de una propuesta que no solo fomenta el conocimiento de un oficio con larga tradición artesanal, sino que también contribuye a conservar y transmitir habilidades vinculadas al trabajo manual.

En el acto de apertura estuvieron presentes técnicos de Adrecag, junto al presidente de la entidad, Ángel Muñoz Salazar, y la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, quienes destacaron la importancia de acercar oficios tradicionales a la población rural.

Este curso forma parte de la programación de Adrecag, orientada a recuperar saberes de gran valor cultural que, además de sus aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, pueden abrir nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional.