Torrejón de Alba celebra San Isidro con un homenaje a los colonos

Comidas, música y actividades para los niños centran la programación que el Ayuntamiento de Alba ha preparado para que los vecinos de Torrejón de Alba disfruten de las fiestas de San Isidro, que tendrá lugar del 15 al 17 de mayo.

La festividad del patrón arrancará con solemnidad el viernes 15 a las 13:15 horas, momento en el que tendrá lugar la Misa en honor a San Isidro, seguida de la habitual procesión con la imagen del santo por las calles de la localidad. A las 15:00 horas los vecinos podrán disfrutar de una comida popular de patatas "meneás", cuyo ticket tiene un coste de 6 euros.

Por la tarde se ha organizado un taller familiar de decoración de camisetas en el que los participantes deberán llevar una camiseta de color blanco a la vez que habrá sesiones de juegos de mesa.

El segundo día de celebraciones, el sábado, a partir de las 16:00 h, se alternarán las actividades infantiles con los juegos de mesa destinados a los mayores. Al caer la noche, la gastronomía volverá a ser protagonista con una cena de huevos con chorizo a las 21:00 horas, cuyo ticket son 5 euros. El broche final a la jornada lo pondrá una discomóvil.

El domingo tendrá lugar el cierre de las fiestas que contará con una eucaristía a las 13:15 h se celebrará la Eucaristía y acción de gracias de los colonos.

Para despedir el fin de semana, se han programado dos citas gastronómicas. La primera a las 15 horas, con una paella popular, con un ticket de 6 euros y a las 19:00 h con el tradicional chocolate con bizcochos, para el que también hay que sacar un ticket de 3 euros. Tras la comida se realizará un reconocimiento a los colonos.

El Ayuntamiento informa que la venta de tickets para las diferentes comidas y meriendas se realizará en el Ayuntamiento de Alba de Tormes desde este miércoles 6 de mayo en horario de 9:00 a 14:00 horas.