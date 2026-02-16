Un total de 44 niños y niñas participan este año en el programa “Bienvenidos a la lectura” en Alba de Tormes

La Biblioteca Municipal José Sánchez Rojas de Alba de Tormes está realizando, un año más, el programa “Bienvenidos a la lectura”, una iniciativa consolidada que tiene como objetivo acercar la lectura a la infancia desde los primeros meses de vida. La actividad se realiza en colaboración con el Centro Coordinador de Bibliotecas y la Junta de Castilla y León.

La bibliotecaria municipal, Satur Iglesias, ha explicado que “se trata de una propuesta pensada para que las familias descubran la biblioteca como un espacio cercano desde el inicio, facilitando un primer contacto de los más pequeños con los libros y con la lectura compartida”.

En esta edición son 44 niños y niñas nacidos el pasado año y a los que se le ofrece este programa al que, para participar, tan solo hay que personarse en la biblioteca.

Cada bebé está recibiendo una carpeta o maletín lector como recurso de apoyo para fomentar la lectura en el ámbito familiar. Asimismo, se realiza la inscripción de los niños y niñas en la biblioteca municipal, dotándolos de su correspondiente tarjeta lectora y favoreciendo su acceso a los servicios culturales desde edades tempranas.

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, ha señalado que “programas como ‘Bienvenidos a la lectura’ refuerzan el vínculo entre la biblioteca y las familias, convirtiéndola en un espacio de referencia cultural y educativa desde los primeros años”.