UPL preguntará este martes en las Cortes por la exclusión de la carretera Salamanca–Alba de Tormes de los Presupuestos de la Junta

Imagen de archivo de un choque por alcance en la carretera de Alba de Tormes deja al menos dos heridos

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) llevará este martes al pleno de las Cortes de Castilla y León una pregunta sobre la exclusión de la mejora de la carretera Salamanca–Alba de Tormes (CL-510) del proyecto de Presupuestos autonómicos presentado por la Junta.

Los leonesistas lamentan que la actuación, que contemplaba el aumento de capacidad y seguridad de una de las vías con mayor tráfico y siniestralidad de la provincia, haya quedado fuera de las cuentas regionales. “De facto, supone el abandono por parte de la Junta del proyecto”, han denunciado, recordando que esta promesa se remonta a 2014, cuando la Junta incluyó su conversión en autovía dentro del Plan de Carreteras 2008-2020, sin llegar a ejecutarla.

UPL recuerda que en 2018 se logró recuperar la iniciativa mediante una enmienda presupuestaria aprobada por las Cortes, con el objetivo de impulsar una vía rápida 2+1 como alternativa a la autovía inicial. Sin embargo, siete años después, “las obras siguen sin arrancar”, pese a que se han incluido partidas específicas en varios presupuestos que, según la formación, “han quedado sin ejecutar”.

Los leonesistas consideran “comprensible” la paralización del tramo de la variante de Calvarrasa de Arriba debido a la oposición vecinal al trazado propuesto, pero sostienen que “no hay razones para dejar sin ejecutar el resto de tramos”. La ausencia total de financiación en el nuevo proyecto de Presupuestos ha hecho saltar las alarmas dentro del partido, que teme que la Junta abandone definitivamente el proyecto, perpetuando así “una situación de alta peligrosidad y siniestralidad”.

Por ello, el procurador de UPL, José Ramón García, interpelará este martes al consejero de Movilidad y Transformación Digital para que explique los motivos de esta exclusión y aclare si el Gobierno autonómico mantiene la voluntad real de cumplir con una promesa que lleva años sin hacerse realidad.