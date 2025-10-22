UPL reprende a la Junta por abandonar el proyecto de ampliación de la carretera entre Salamanca y Alba de Tormes

La ausencia de partidas para la proyectada mejora de la capacidad de la carretera Salamanca-Alba de Tormes (CL-510) en el proyecto de presupuestos autonómicos presentados por la Junta ha sido protagonista este martes en el pleno de las Cortes autonómicas, en el que Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reprendido a la Junta por excluir este proyecto de los Presupuestos, en lo que supondría renunciar a que haya avances en el mismo en 2026 y, con ello, que la Junta pueda abandonarlo como ya hizo en 2014 con el proyecto de autovía entre Salamanca y Alba de Tormes.

Asimismo, desde UPL han recordado que esta carretera soporta un alto nivel de tráfico y siniestralidad, con una alta intensidad media diaria de tráfico, que alcanza los 11.000 vehículos en el tramo entre Salamanca y Calvarrasa de Arriba, estando a la cabeza de las carreteras de la red autonómica en la provincia en cuanto a intensidad de tráfico. Hecho que motivó que se incluyese la mejora de su capacidad en el Plan de Carreteras 2008-2020 con el proyecto de convertirla en autovía, prometida entonces por la Junta, comprometiendo una inversión que alcanzaría los 50 millones de euros y que finalmente no fue ejecutada.

De hecho, tal y como recordaron los leonesistas, en octubre de 2010 la Junta llegó a adjudicar la redacción del estudio informativo para la construcción de la autovía entre Salamanca y Alba de Tormes, con un plazo de ejecución de 28 meses y un importe de 191.558 euros, pero dicha infraestructura no llegó a ver la luz, a pesar de que entonces la Junta declaró que esta autovía era “uno de los principales proyectos del plan de carreteras”, pero finalmente no pasó de proyecto.

No obstante, tras incumplir la Junta el compromiso para la autovía, la mejora de la capacidad de esta carretera cayó en el olvido, quedándose fuera de los presupuestos hasta que se recuperó al aprobarse una partida específica de Unión del Pueblo Leonés para los Presupuestos de la Comunidad de 2018 con el fin de mejorar esa capacidad de la CL-510 entre Salamanca y Alba de Tormes, en principio con el objetivo de recuperar ese proyecto de conversión en autovía, que la Junta sin embargo rebajó a una vía rápida 2+1.

Pero, tal y como han recordado desde UPL en el pleno de las Cortes, desde 2018 no se ha pasado de proyectos en esta vía, ya que “se han ido sucediendo en los presupuestos autonómicos año sí, año también, partidas específicas para esta mejora de capacidad de la carretera Salamanca-Alba, inversiones que se han ido incumpliendo de forma reiterada y, en el mejor de los casos, se ha avanzado solo en los proyectos de los tramos, sin que se haya llegado a ejecutar obra en ninguno de los tramos previstos para acometer la mejora de la capacidad de la carretera”.

Los leonesistas han apuntado, en todo caso, que en uno de ellos, la variante de Calvarrasa, ha habido una importante contestación social, hecho que “haría comprensible la paralización de este tramo para consensuar una solución que satisfaga a todas las partes”, pero sin embargo, desde UPL consideran que “el hecho de que se haya dejado en pausa este tramo no impide que se hubiese podido avanzar y ejecutar el resto de tramos previstos, en los que 7 años después de aquella inclusión en Presupuestos de 2018 y posteriores, siguen sin haberse ejecutado obras”.

Por ello, recordaron que en 2022 UPL llevó a las Cortes una Proposición No de Ley para instar a la Junta a dotar del impulso necesario para hacer realidad este proyecto de mejora de capacidad de la carretera Salamanca-Alba, la cual fue rechazada por el voto en contra de PP y VOX, señalando entonces el PP que “ya se están realizando todos los trámites necesarios para llevar a cabo la ejecución del tercer carril”, y alegando para justificar los retrasos que “su ejecución requiere el cumplimiento de unos trámites y plazos”, afirmando que “el proyecto ha adquirido gran importancia para la Junta de Castilla y León”.

No obstante, los leonesistas han afirmado con ironía que “cómo será esa gran importancia que le da la Junta, que no ha incluido la carretera Salamanca-Alba de Tormes en su proyecto de presupuestos para 2026”. Y es que, lamentan que tras los continuos retrasos e incumplimientos con este proyecto de mejora de capacidad de la Salamanca-Alba, en vez de dotarle de un mayor impulso a los tramos no polémicos para reducir la siniestralidad, “nos encontramos con que la Junta ha excluido todos los tramos de esta carretera del proyecto de Presupuestos autonómicos para 2026 presentados”.

Una exclusión del proyecto de las cuentas que desde Unión del Pueblo Leonés consideran que supone de facto el abandono por parte de la Junta del proyecto de mejorar la capacidad de esta carretera, que recordaron soporta un alto nivel de tráfico y siniestralidad. De este modo, desde UPL apuntaron que la Junta está dando la espalda de nuevo a un proyecto de gran importancia para municipios como Alba de Tormes, Terradillos y Salamanca, por lo que concluyeron instando al gobierno autonómico a que “rectifiquen y cumplan con sus promesas con nuestra tierra”.