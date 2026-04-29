Vecinos de Pedrosillo de Alba denuncian que llevan incomunicados sin poder llamar ni recibir llamadas desde hace cuatro días

Varios vecinos de la localidad de Pedrosillo de Alba denuncian que llevan incomunicados sin poder llamar ni recibir llamadas desde hace cuatro días.

Al parecer, se trata de un problema que afecta solamente a los usuarios de Movistar y a las empresas que dependen de su conexión. Familiares de los afectados se han puesto en contacto con la compañía vía telefónica y a través de redes sociales pero, aseveran, que nadie les da una solución.

El familiar de una de las personas afectadas indica a Salamanca24horas que el problema se registró el pasado sábado 25 de abril y detalla la gravedad de la situación, poniendo de manifiesto que se trata de un municipio muy envejecido y que tanto los usuarios, que principalmente son personas de la tercera edad, como sus familiares, están preocupados porque están literalmente incomunicados.

"Estamos muy preocupados porque hay mucha gente que vive sola, mi suegra por ejemplo, y los familiares no nos podemos poner en contacto con ellos; tampoco pueden comunicarse con los servicios médicos. Tienen que salir al campo para buscar cobertura y muchas personas no pueden hacerlo. Tememos que pueda pasar una tragedia", afirma uno de los familiares.

Esta misma persona indica que se ha puesto en contacto con la compañía a través de la red social Facebook porque el problema persiste todavía este miércoles y que la respuesta ha sido que no tenían conocimiento y que la incidencia la tenían que notificar los propios afectados. El problema, indica, es que los afectados no pueden hacerla porque no tienen conexión, ni vía telefónica ni a través de internet.

En el pueblo parece ser que solamente llega red de Movistar y Orange, aunque según indica este afectado, la mayoría de los vecinos al ser personas mayores siguen con contratos antiguos de Movistar.

Esta situación, añade, no se trata de un hecho aislado, pues ya hace unos años toda la comarca de Alba se quedó sin conexión de Movistar, quedándose también incomunicados durante varios días y sin recibir tampoco una solución por parte de esta compañía. Otros de los pueblos que se han visto afectados por este problema en esta ocasión son Turra de Alba y Galleguillos (municipios aledaños).

Por su parte, el alcalde de Pedrosillo, Joaquín Gómez, confirma a este medio que sí tiene constancia de este problema y que, de hecho, él mismo se ha puesto en contacto con la compañía. Asegura que desde Movistar le han comunicado que están intentando dar una solución y que, al parecer, se trata de un problema por falta de suministro al faltar una pieza. Del mismo modo, indica que este problema afectada a la mayoría de los vecinos, salvo a las casas que tienen fibra.