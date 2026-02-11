Los vecinos del Pinar del Alba exigen la retirada de los árboles caídos por la borrasca Kristin

Los vecinos del Pinar de Alba han denunciado que los restos de árboles caídos durante la borrasca Kristin siguen sin ser recogidos. Fue el pasado 30 de enero cuando un episodio de fuertes rachas de viento, algunos aseguraban incluso que había sido un pequeño tornado, derribó varios árboles de gran tamaño de la urbanización El Pinar de Alba, perteneciente al término municipal de la villa ducal.

Aseguran que el Ayuntamiento fue avisado ese mismo día de la situación pero que doce días después los árboles y los restos vegetales no han sido retirados haciendo que la situación de la zona, que es municipal, haya empeorado debido a las intensas lluvias de los últimos días.

Los vecinos solicitan al Ayuntamiento de Alba que retiren los restos cuanto antes y procedan a la limpieza de la zona para evitar la sensación de abandono actual, así como el riesgo que supone.