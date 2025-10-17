Hasta 3.000 bonos y 30 establecimientos, finaliza la campaña del Bono Comercio de Béjar

La concejala de Comercio, Rosa Torres, ha hecho balance, calificándolo de éxito, de la campaña “Bono Comercio Béjar” (BCB) en la que se repartieron 3.000 bonos en un solo día, de 10 euros de descuento, para gastarlos en compras superiores a 20 euros en el comercio local. A la campaña, se adhirieron 30 establecimientos de diferentes categorías y según han reportado los comercios participantes, en todos se han adquirido productos mediante los bonos de esta iniciativa.

Se han canjeado de los 3.000 bonos, 2.916 y han quedado 84 sin utilizar por lo que los ciudadanos hicieron unas compras en nuestro comercio local por un importe superior a 60.000 euros. Un gasto que ha repercutido directamente en los comercios y por los que los comerciantes han mostrado su satisfacción y apoyo a la iniciativa.

De cara a próximas ediciones, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la población para que solo recoja los bonos que vaya a utilizar y a los comerciantes de Béjar para que se sumen más establecimientos a esta campaña.