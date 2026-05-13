Unos 600 jugadores de tenis se darán cita en Béjar este verano

El tenis será el protagonista del verano bejarano con la celebración de dos torneos que reunirán a unos 600 jugadores en la ciudad textil. Así, del 19 al 26 de julio tendrá lugar el ITF Junior Ciudad de Béjar, torneo internacional juvenil integrado en el circuito mundial ITF, mientras que del 23 de julio al 2 de agosto se disputará el prestigioso Open Nacional de Tenis Ciudad de Béjar, una de las grandes citas deportivas del verano bejarano.

Una de las novedades de esta edición es que podrán celebrarse partidos nocturnos gracias a la nueva iluminación led que se ha puesto en toda la instalación deportiva. El Ayuntamiento de la ciudad acometió la renovación integral de todo el sistema tras la caída de una de las torretas de iluminación el año pasado, lo que ha mejorado considerablemente las condiciones de juego.

El Open Nacional contará con pruebas en categorías S12, S14, S16, S18 y Absoluto masculino y femenino, consolidando así una programación deportiva de primer nivel y abierta a todas las edades del tenis competitivo.

Todas las categorías en disputa forman parte de sendos Circuitos Nacionales reconocidos por la RFET. Las juveniles del Circuito Spartan Tenis Tour y las categorías absolutas del Circuito de Nacionales, lo que garantiza la presencia de jugadores y jugadoras de gran nivel competitivo.