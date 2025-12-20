Los abonados de temporada de La Covatilla podrán disfrutar de un día de esquí gratuito en la estación cántabra de Alto Campoo

La estación de esquí Sierra de Béjar–La Covatilla ha anunciado la firma de un convenio estratégico con la estación cántabra de Alto Campoo. Mediante este acuerdo de reciprocidad, los titulares del abono de temporada de cualquiera de los dos centros invernales recibirán un vale de invitación para disfrutar de una jornada de esquí gratuita en la estación vecina. La medida, que entrará en vigor para la campaña 2025–2026, busca incentivar el turismo de nieve y ampliar las ventajas exclusivas para los usuarios más fieles.

El acuerdo beneficia a una amplia gama de usuarios, incluyendo tanto a quienes han adquirido su abono por venta pública como a los integrantes de clubes de esquí, aplicándose además en las categorías de adulto e infantil. Según han detallado los responsables de la estación salmantina, el objetivo principal es fomentar la cooperación entre destinos de montaña y ofrecer una experiencia más versátil a los esquiadores, permitiéndoles conocer otras pistas sin coste adicional en el remonte.

En cuanto a la operativa del canje, el convenio establece que no se emitirán abonos de invitación permanentes, sino forfaits de un día. Para obtenerlos, será imprescindible que el titular acuda a las taquillas de la estación de destino y presente su abono de temporada vigente. No obstante, el usuario deberá asumir un coste mínimo de cinco euros en concepto de Seguro Obligatorio de Viajero para hacer efectiva la invitación, un importe que se aplicará de forma idéntica en ambos complejos deportivos.

Asimismo, la validez de estas invitaciones estará sujeta a la modalidad de abono que posea el esquiador. Aquellos que cuenten con un pase de temporada de días laborables solo podrán canjear su invitación en una jornada de diario. Por su parte, los usuarios con abonos de tipo "no sábados" podrán utilizar su forfait gratuito cualquier día de la semana, exceptuando los sábados, garantizando así una gestión equilibrada de la afluencia en las pistas.

Finalmente, desde la dirección de Sierra de Béjar–La Covatilla han valorado muy positivamente esta alianza, calificándola como una mejora sustancial en el valor del producto anual. En un comunicado oficial, la estación destaca que esta iniciativa no solo refuerza la colaboración interregional entre Castilla y León y Cantabria, sino que contribuye a crear una oferta mucho más atractiva y completa para los entusiastas del esquí de cara a la próxima temporada.