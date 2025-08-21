La Agrupación de Protección Civil de Béjar será la pregonera de las fiestas de la Virgen del Castañar

El Ayuntamiento de Béjar ha anunciado que la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil será la encargada de dar el pregón en las próximas fiestas patronales en honor a la Virgen del Castañar. Con este gesto, el Consistorio quiere rendir homenaje a sus más de 40 años de labor ininterrumpida al servicio de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, un compromiso que continúa vigente, como demuestra su implicación en la lucha contra los recientes incendios en Castilla y León y Extremadura.

El programa festivo se mantiene con nuevas incorporaciones

Desde la Concejalía de Festejos se ha confirmado que se mantendrán todas las actividades programadas por el anterior equipo de Gobierno para las fiestas patronales. Además, se incorporará una nueva propuesta: una exhibición de Freestyle organizada por Saúl Mengual, quien también colaborará con distintas asociaciones deportivas locales.

Próximamente se celebrará un acto informativo en el que se darán a conocer todos los detalles de esta nueva actividad, que promete aportar un aire renovado y dinámico al programa festivo.