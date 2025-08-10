La Agrupación Socialista de Béjar tacha de “ilegal” a Luis Francisco y asegura que firmó un decreto usurpando las funciones de alcalde cuando ya no lo era

Antonio Cámara, alcalde de Béjar, junto con Luis Francisco el día de la moción de censura

Tres días después de que Luis Francisco Martín dejara de ser alcalde de Béjar al perder la alcaldía tras salir adelante la moción de censura con los votos de toda la oposición, incluidas las dos concejalas no adscritas, el pasado martes 5 de agosto, continua la polémica entorno a él.

La Agrupación Socialista de Béjar tacha ahora de “ilegal” a Luis Francisco, y lo hace asegurando que la misma noche en la que fue destituido del cargo “a las 23:16 horas firmó un decreto usurpando las funciones de alcalde pese a que ya no lo era”.

Los socialistas aseguran que “no es la primera vez que se salta la ley a lo grande”, haciendo memoria e indicando a través de una publicación en la red social Facebook que “allá por el año 2005 fue condenado por el artículo 403 del Código Penal por usurpación de funciones públicas”, manifestando que “ahora reincide con el artículo 402, usurpación de atribuciones”.

Decreto firmado por Luis Francisco usurpando las funciones de alcalde de Béjar cuando ya no ocupaba este cargo | PSOE Béjar Agrupación Socialista Bejarana

Expresan, finalmente, que “estamos estudiando la situación a la que esta actuación del excalde nos aboca para proceder en consecuencia con asesoramiento legal".

También, en otra publicación a través de Facebook, los socialistas advierten que “el anterior equipo de gobierno del PP y VOX presentó el programa de las fiestas de Béjar sin tener adjudicado el contrato de las orquestas" y pese a que los técnicos les comunicaron que no debían hacerlo.