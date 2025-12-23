Agua no apta y un jabalí muerto en la captación, UPL denuncia negligencias en El Tejado

El grupo municipal de Unión del Pueblo Leonés en la localidad de El Tejado de Béjar ha denunciado que el Ayuntamiento de El Tejado ha mantenido silenciada una alerta sanitaria durante cinco meses en relación con los niveles del agua. Aseguran que en el boletín de análisis de julio de este año el agua no cumplía con los requisitos sanitarios exigidos al tener exceso de clorato, de ácidos haloacéticos y corrosidad extrema. Aseguran que el Ayuntamiento debería haber declarado el agua no apta para el consumo.

Además, también denuncian un “episodio de riesgo biológico”. Aseguran que el pasado 7 de diciembre efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil y autoridades de Sanidad tuvieron que intervenir ante la aparición de un cadáver de jabalí en la zona de captación de agua. Añaden que pese a que personal vinculado al Ayuntamiento aseguró públicamente que se realizarían análisis inmediatos, quince días después la población sigue sumida en la incertidumbre y sin un bando oficial que aclare el estado sanitario del suministro.