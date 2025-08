El alcalde de Béjar levanta el reparo de Intervención a más de 200 facturas por un valor superior a 200.000 euros

El servicio de Intervención del Ayuntamiento de Béjar ha puesto reparos de legalidad a numerosas facturas en los últimos meses en todas las áreas. Un reparo de legalidad interpuesto por el servicio de Intervención de una administración pública manifiesta una discrepancia sobre la legalidad de un acto administrativo o un expediente y supone la paralización de su tramitación hasta que esta se resuelva. Una resolución que ha hecho el alcalde de la ciudad, que la última semana, desde que se registró la moción de censura que le quitará la alcaldía, ha levantado reparos a más de dos centenares de facturas por un valor superior a 230.000 euros.

Una prisa comprensible ya que la moción de censura se debatirá en pleno este martes y el alcalde, Luis Francisco Martín, dejará de serlo, por lo que su equipo de Gobierno está intentando cerrar flecos y no dejar nada pendiente que el nuevo equipo de Gobierno pueda paralizar.

Salamanca 24 Horas ha revisado buena parte de los decretos de reparo firmados estos días y ha podido comprobar que se han levantado reparos a más de 250 facturas, la mayoría de ellas por falta de contrato, tal y como advierte la intervención del Ayuntamiento de la ciudad. Facturas por un valor total de más de 238.000 euros en todas las concejalías, aunque buena parte de ellas son de las concejalías de Purificación Pozo.

Por otra parte, el alcalde de Béjar se ha dado prisa esta vez en licitar todo tipo de obras y proyectos para eventos hasta el punto de que ha contratado incluso las carrozas para las cabalgatas de reyes de 2027 o los carnavales de 2027. Una previsión que no ha sido la tónica habitual en los dos años de gobierno del PP y Vox, que siempre han publicado las licitaciones sin dar margen de error, con muy pocos días de antelación. De hecho, en la cabalgata de reyes de 2024 las empresas podían presentar sus ofertas hasta la medianoche del día 2 de enero, cuando la cabalgata era el 5, tal y como informaba Salamanca24Horas.

Ante este continuo levantamiento de reparos a facturas sobre las que no rige ningún contrato o no hay partidas presupuestarias suficientes para hacer frente, las concejalas no adscritas han solicitado una auditoría externa al PSOE, formación que gobernará la ciudad desde este martes.