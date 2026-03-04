El alcalde de Béjar, nuevo vocal de la Comisión de Deporte de la FEMP

Antonio Cámara, actual alcalde de Béjar, ha sido designado como nuevo vocal de la Comisión de Deporte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Un hecho, que tuvo lugar el pasado 24 de febrero, que desde el Ayuntamiento se valora como “muy positivo” y “un paso de gran relevancia para la ciudad”. Desde el Consistorio afirman que entrar en la Comisión de Deporte supone que se abran “nuevas vías de interlocución, colaboración y apoyo en materia deportiva y de políticas públicas locales”.

En ese sentido, reconocen que la inclusión permitirá a la ciudad textil tener “voz directa en la toma de decisiones y en la configuración de propuestas que afecten al deporte municipal a nivel nacional”.

Del mismo modo, valoran que esta inclusión ofrece a Béjar la posibilidad de participar en programas, proyectos y alianzas de ámbito estatal “que pueden traducirse en beneficios directos para la ciudad, tanto en términos de recursos como de visibilidad institucional”.

Por último, desde el Consistorio, y a través de un comunicado de prensa, aseguran que la incorporación de Cámara como vocal de esta comisión, supone un “reconocimiento al trabajo del actual equipo de gobierno en materia deportiva y una oportunidad para consolidar alianzas que fortalezcan el tejido deportivo y social de Béjar y su entorno”.