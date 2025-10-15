Alerta en Candelario por una supuesta estafa telefónica
El Ayuntamiento advierte a sus vecinos de que no respondan a una encuesta telefónica que pregunta sus hábitos saludables para obtener información
El Ayuntamiento de Candelario ha alertado a sus vecinos ante una posible estafa telefónica con el fin de que no den información sobre sus rutinas. Según un comunicado enviado por el consistorio a través de las redes sociales, algunos vecinos han comunicado que han recibido llamadas para responder a una encuesta sobre hábitos saludables. Entre las preguntas se incluyen algunas como la hora a la que suelen pasear, si pasan tiempo fuera de casa los fines de semana o si practican deporte al aire libre.
El Ayuntamiento habría hecho comprobaciones y “ningún organismo oficial nos ha confirmado estar realizando este tipo de encuestas o llamadas” por lo que aseguran que “podría tratarse de intentos de estafa o de obtención de información para posibles robos”. Ante esto recomiendan a sus vecinos no facilitar datos personales ni rutinas diarias por teléfono, desconfiar de llamadas sospechosas y, en caso de duda, contactar con la Guardia Civil.
