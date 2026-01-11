Alertan del peligro y la prohibición de acceder a las pistas que no sean de debutantes en La Covatilla

La estación de Esquí de La Covatilla se ha visto obligada a alertar a los turistas sobre el peligro que se corre al salirse de las pistas de debutantes, las únicas que permanecen abiertas en el lugar destinado a la realización de las prácticas deportivas de nieve.

De este modo, han advertido sobre ello para que “los esquiadores que accedan a pistas que no sean de debutantes”, sepan que “lo hacen bajo su propia responsabilidad”, haciendo hincapié en que las únicas persianas que tienen permitido el acceso son las personas que se encuentran realizando los trabajos de retenida del cable.

Asimismo, han dejado claro que estas prácticas “suponen un riesgo grave” y que “está prohibido acceder a las pistas centrales”, además de “acercarse al telesilla”, por lo que ruegan que se respete en todo momento las indicaciones del personal para garantizar la seguridad de todos.

Esto se debe a que en las últimas semanas algunas personas han accedido a algunas de las pistas de no debutantes para subir a lo alto de La Covatilla, acceso que se puede realizar con el telesilla una vez que esté listo para el uso y disfrute de las personas que se acerquen hasta la estación.

La previsión para este domingo es de cuatro pistas verdes, el parque de nieve y los remontes TQ y CT de debutantes. Por otro lado, y como cada día, recomienda extremar la precaución en el acceso a La Covatilla por la SA-180 por posibles placas de hielo en el firme de la carretera.