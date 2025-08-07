Tú Aportas Béjar condiciona el acuerdo de gobernabilidad a la independencia en la toma de decisiones en La Covatilla

Tras la moción de censura en Béjar llega el momento de los acuerdos, reuniones y organización de las concejalías y el futuro equipo de Gobierno. El PSOE depende fundamentalmente del concejal de Tú Aportas Béjar, con quien ya formó equipo de Gobierno en la pasada legislatura, y con cuyo voto tiene mayoría absoluta. Aunque Antonio Cámara ha asegurado que contará también con las dos ediles no adscritas con quienes llegará a acuerdos en los diversos proyectos, es con Javier Garrido con quien firmará un acuerdo de gobernabilidad.

Un acuerdo que pasa por cumplir ciertas condiciones y es que la agrupación ya ha puesto en la mesa del futuro alcalde sus condiciones para facilitar ese acuerdo de gobierno con el PSOE. Según Javier Garrido, en ese documento que se ha entregado para su firma y del que depende la gobernabilidad durante los próximos dos años, el edil solicita “independencia y capacidad de decisión en los asuntos relacionados con la estación de esquí La Covatilla”. Cabe recordar que fue Javier Garrido quien se ocupó de la gestión de la estación en la anterior legislatura. Asegura que “obviamente, tiene que haber un acuerdo entre Antonio Cámara y yo en la toma de decisiones de cara al futuro, pero operativamente y en el día a día yo tengo que ser el responsable de las decisiones que se tomen allí arriba”.

Garrido asegura que están pendientes de mantener una reunión con el alcalde de Béjar para analizar dicho documento y llegar a un acuerdo que de la mayoría al PSOE en el Ayuntamiento.