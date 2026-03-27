Tú Aportas Béjar propone estudiar el futuro modelo de gestión de La Covatilla

La agrupación Tú Aportas Béjar ha presentado una moción al Ayuntamiento de la ciudad para abrir un debate sobre los posibles modelos de gestión de la estación de esquí de La Covatilla con el fin de hacerla más eficiente.

Según la agrupación, cuyo concejal es el encargado de la gestión de la estación de esquí, es necesario buscar una alternativa a la gestión directa del Ayuntamiento que hasta ahora “pone de manifiesto el compromiso de la ciudad con el mantenimiento de la infraestructura estratégica”. Una estación que reconocen tiene un alto impacto en hostelería y comercio local.

En la moción, Tú Aportas asegura que desde que asumieron la gestión los trabajadores han respondido y desde el grupo “hemos puesto toda la voluntad política para avanzar en cada frente abierto” y que “el problema no ha sido la falta de esfuerzo ni de compromiso. El problema ha sido el propio marco administrativo en el que operamos, que en múltiples ocasiones ha convertido decisiones que deberían haberse resuelto en días en procesos que han durado semanas o meses”.

Firman que la burocracia que lleva implícita cualquier contrato, cualquier reparación, o cualquier necesidad en la estación debe seguir “el mismo circuito administrativo que cualquier otro gasto público del Ayuntamiento” y que “una estación de esquí opera en entornos donde la meteorología puede cambiar en horas y donde abrir o cerrar un día más tiene un impacto directo y medible en los negocios de toda la comarca. Esa realidad es incompatible con procedimientos pensados para contextos administrativos ordinarios”.

Por eso, ante la necesidad de tomar decisiones rápidamente y tener flexibilidad, aseguran que la ley “contempla diversas formas de gestión directa de los servicios públicos, entre ellas la gestión mediante sociedades mercantiles públicas o entidades públicas empresariales, cuyo capital puede pertenecer íntegramente a la entidad local”.

Por este motivo, proponen seguir el ejemplo de otras estaciones y abrir un debate para estudiar qué modelo de gestión es el que mejor se adapta a la situación de La Covatilla. Así solicitan iniciar un proceso de estudio técnico, jurídico y económico sobre posibles formas alternativas a la gestión directa municipal de la estación de esquí Sierra de Béjar – La Covatilla, que permitan mejorar su agilidad operativa. También proponen analizar, entre otras posibilidades, la gestión mediante sociedad mercantil de capital íntegramente municipal; empresa pública municipal; entidad pública empresarial; organismo autónomo especializado en gestión turística o concesión de la explotación a un operador privado, manteniendo la titularidad pública de las instalaciones.