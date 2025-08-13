Araceli Dorado, edil no adscrita de Béjar, renuncia a la Mancomunidad alegando que se antepone la política a los intereses ciudadanos

La edil no adscrita en el Ayuntamiento de Béjar, Araceli Dorado, ha anunciado su dimisión como miembro de la Mancomunidad Embalse de Béjar. Una decisión que las dos ediles no adscritas explican asegurando que en la entidad "se están anteponiendo los intereses partidistas de PP y PSOE a los de la ciudad de Béjar, funcionando estos partidos en base a órdenes de lo que hay que votar, en vez de fomentar el debate de los asuntos a tratar que afectan directamente a nuestra ciudad y comarca, sobre los que los representantes deben fijar una posición”.

Además, las concejales no adscritas también apuntan como un segundo factor que subyace tras la dimisión el hecho de que “estamos totalmente en contra del abastecimiento de agua a la Sierra de Francia desde nuestro embalse de Navamuño, cuando existen otras posibilidades existiendo dos ríos cerca desde donde pueden abastecerse, teniendo además un enorme coste realizar esta conducción, dada la lejanía geográfica de la mayoría de los municipios a abastecer”.

Afirman que el proyecto pretende captar el agua para el consumo de la Sierra de Francia desde el embalse bejarano de Navamuño, es decir, desde el río Cuerpo de Hombre, del que actualmente se abastecen la ciudad de Béjar y gran parte de la comarca de la Sierra de Béjar, estando este embalse situado a unos 70 kilómetros del municipio más lejano de la Sierra de Francia que se pretende abastecer con dicho proyecto. En este aspecto, las concejalas no adscritas de Béjar lamentan que PP y PSOE no se han preocupado de qué pasará si el agua escasea en Béjar y en su comarca, en el daño que esto causará en las centrales hidroeléctricas, tanto las particulares como las dos que tiene el Ayuntamiento y que generan importantes beneficios para el Consistorio, que verían reducida su producción por la bajada del caudal, ni en las afecciones al ecosistema del propio río Cuerpo de Hombre.

Por ello, la concejala no adscrita del Ayuntamiento de Béjar, Araceli Dorado, ha presentado su dimisión en la Mancomunidad Embalse de Béjar como método de protesta, para evidenciar su rechazo al proyecto de desvío de agua desde el embalse de Navamuño a la Sierra de Francia, así como por la forma en que se está desarrollando la gestión de la Mancomunidad Embalse de Béjar, “totalmente politizada por los dos grandes partidos, donde miran por sus propios intereses políticos y después ya piensan en los ciudadanos”.