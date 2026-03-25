Sin autobús urbano en Béjar hasta finales de esta semana

El Ayuntamiento de Béjar ha informado a sus vecinos de que estarán sin servicio de autobús a partir de este miércoles. El motivo es que el vehículo que estaba realizando la sustitución temporal del autobús habitual, que está en el taller, ha terminado el contrato y por tanto, el consistorio ha avisado a sus vecionos de que a partir de este 25 de marzo no habrá autobús.

Aseguran que están a la espera de una pieza que debería llegar esta semana, aunque si no es así, tienen prevista una alternativa "para retomar el servicio lo antes posible", afirman desde el Consistorio.

El autobús habitual lleva dos semanas en el taller para su puesta a punto integral, pero están esperando una pieza que permita su reparación "con todas las garantías de seguridad".

Además, el equipo de Gobierno asegura que "nuestra prioridad es que el autobús vuelva a las calles a finales de esta misma semana" y se disculpa con sus vecinos por "los inconvenientes que esto causa. Nuestra prioridad es vuestra seguridad y un servicio que funcione correctamente y sin interrupciones futuras".