Avelino Álvarez y Lucía Sánchez se coronan en la 16ª edición del Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar

El Convento San Francisco de Béjar se ha convertido una vez más en el escenario de la tradición y la estrategia con la celebración de la 16ª edición del Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar. El evento, que se disputó con un clima otoñal favorable y la ambientación musical del maestro de guitarra Miguel Martínez, reunió a 56 ajedrecistas de un amplio abanico generacional (desde 1952 hasta 2017) y procedentes de provincias como Salamanca, Cáceres, Ávila, Valladolid, Madrid y Vitoria.

La competición se desarrolló bajo el sistema suizo a ocho rondas, con un ritmo de juego rápido de 8 minutos más dos segundos de incremento por jugada.

En la categoría absoluta masculina, el triunfo fue para el Maestro FIDE cubano Avelino Álvarez, quien se proclamó campeón. El podio lo completaron el veterano Miguel Ángel Quiroga y la joven promesa Lorenzo Palomo, de Colmenarejo.

16º Torneo de ajedrez ferias de Béjar | Club de Ajedrez Béjar

El torneo destacó por el desempeño de la salmantina Lucía Sánchez, campeona castellanoleonesa del club de la Universidad de Salamanca. Sánchez se alzó como campeona absoluta femenina por sexta vez, logrando además empatar a puntos con el podio masculino, un logro excepcional.

En el resto de categorías, los galardones se repartieron de la siguiente manera:

Veteranos: El triunfo fue para Luis Temprano , del club Cáceres Patrimonio.

Mejor Local: El reconocimiento recayó en Natalia Esteban .

Mejor Clasificado del Club Béjar: Eduardo Francés.

Los campeones en las categorías por edades fueron: Miguel Fajardo (Sub-14), Bruno Fernández (Sub-12), David Rodríguez (Sub-10) y David Presedo (Sub-8).

Como novedad exitosa de esta edición, se introdujo una modalidad por equipos de cuatro jugadores más un reserva. Un total de siete equipos se inscribieron, resultando en un emocionante empate a 18,5 puntos entre el Magic Plasencia y el Ajedrez Béjar, por lo que ambos equipos fueron proclamados campeones de esta primera modalidad grupal.