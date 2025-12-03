Una avería de gran magnitud podría estar detrás de los problemas de presión en el agua en Béjar

El Ayuntamiento de Béjar ha comunicado este miércoles que acaban de detectar una “importante avería” en una de las tuberías principales de la ciudad, lo que podría estar detrás de los problemas de presión en varias zonas de Béjar. Aseguran que se trata de una rotura en una tubería principal y que tras los problemas de presión que tenían algunos vecinos han realizado mediciones para detectar su origen. Así, desde el consistorio aseguran que aunque las mediciones realizadas a pie de vivienda ofrecían valores aparentemente normales, las inspecciones técnicas han permitido localizar el origen de la incidencia, confirmando el deterioro de esta infraestructura clave.

Desde el Ayuntamiento afirman que “con el fin de reparar la avería con la mayor celeridad, los servicios municipales junto con la empresa adjudicataria del suministro de agua han programado una actuación urgente, que obliga a establecer cortes de tráfico en la parte baja de las calles Libertad y Gerona”. Cortes que permanecerán mientras se prolonguen los trabajos, por lo que desde el Ayuntamiento piden a los vecinos que planifiquen sus desplazamientos por itinerarios alternativos.

Las obras se acometerán de forma inmediata con el fin de que se pueda restablecer la presión de agua en las zonas afectadas y mejorar la calidad del servicio.

Las diferentes áreas municipales implicadas y la empresa adjudicataria continuarán trabajando de manera coordinada para minimizar molestias y recuperar la normalidad lo antes posible.