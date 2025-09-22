El Ayuntamiento de Béjar acomete la mejora del talud de Arco del Monte para darle más estabilidad

El Ayuntamiento de Béjar ha sacado a contratación el servicio de desbroce, limpieza, retirada de maleza y gestión de biorresiduos en el talud de la calle Arco del Monte con el fin de acometer los trabajos necesarios para acondicionar la zona y asegurar la estabilidad del talud. Además, la vegetación en la zona invade las terrazas de los vecinos.

Así, el pliego que rige el contrato estipula que los trabajos que se realizarán sean el desbroce y limpieza de vegetación herbácea y arbustiva, mediante medios mecánicos y/ o manuales. Las características de la zona hacen necesario acometer trabajos en altura. La retirada de maleza, traslado de la misma. Incluso si fuese necesario triturado, traslado a gestor autorizado de posibles restos. El barrido y limpieza de viales en caso de ser necesario y limpieza de restos del desbroce, así como la gestión si es el caso de especies invasoras.

El plazo de ejecución de los trabajos es de dos meses tras la firma del contrato que sale a licitación por un importe de 22.000 euros sin impuestos. Los interesados tienen hasta el 2 de octubre para presentar sus propuestas.