El Ayuntamiento de Béjar adquiere el terreno para la ampliación del depósito de Fuentebuena

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento de Béjar ha adquirido el terreno para que la Mancomunidad del Embalse de Béjar pueda ejecutar el proyecto de ampliación del depósito de agua de Fuentebuena y empezar la licitación de manera inmediata. El alcalde ha asegurado que solicitarán a la Mancomunidad que inicie de manera inmediata los trámites para la ejecución del proyecto “que ya está hecho” y denuncia que el “desinterés” del exalcalde Luis Francisco Martín fue “absoluto” en este asunto. También ha anunciado que el deportista Miguel Ángel Heras será asesor de alcaldía en el Ayuntamiento de Béjar para todo lo relacionado con deportes de montaña, entorno natural y desarrollo del plan de Fomento de Béjar.

Por otra parte, el edil ha hecho un balance de estas primeras semanas al frente del Ayuntamiento con asuntos como la limpieza urgente de las calles de Béjar y la contratación de personal para distintas áreas del Ayuntamiento como la Policía Local. Tras la moción de censura que desbancó al exalcalde Luis Francisco Martín del PP, el nuevo regidor, Antonio Cámara ha apostado por reforzar al personal del Ayuntamiento, ya que algunas áreas como la Policía Local, “no han podido contar con suficientes efectivos”. Cámara ha asegurado que las plazas de 2022 no fueron convocadas tras la entrada del PP tras las elecciones municipales y que tampoco se ha hecho oferta pública de empleo para cubrir las de 2023 y 2024, lo que ha dejado la Policía en una situación precaria. Cámara ha asegurado que "posiblemente en octubre" se pueda recuperar el turno de noche de la Policía Local que tuvo que ser suspendido por la falta de agentes en servicio.

También han tenido problemas con la plaza de técnico de turismo y con el informático del Ayuntamiento cuyos contratos terminaban. De hecho, asegura que en el caso del informático ha habido riesgo de falta de seguridad en el Ayuntamiento en las temporadas en la que el puesto no ha estado cubierto.

Otra de las prioridades del nuevo equipo de Gobierno ha sido la limpieza de las calles. “Hemos puesto en marcha un plan de choque”, asegura Cámara que añade que “decían que la máquina de baldeo tenía una avería, pero estaba bien, solo le faltaba la ITV” y añade que además ha alquilado “una máquina barredora con un contrato de suministros por 4.725 euros para seguir con una limpieza urgente de la ciudad los próximos 20 días, para llegar donde no llega un camión de baldeo”.

En cuanto a la limpieza de los colegios, desde el PSOE aseguran que durante dos años la empresa encargada, cuyo contrato había expirado, siguió trabajando con un “escrito del alcalde que les pide que continúen sin contrato”. Añade Cámara que la “empresa nos pide otro escrito, pero esa es la política habitual de Luis Francisco Martín” y, por tanto, “nos avisó que cesaba y hemos asumido el servicio”.