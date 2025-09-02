El Ayuntamiento de Béjar aplaza los fuegos artificiales de sus fiestas por la sequía

El Ayuntamiento de Béjar ha anunciado a través de sus redes sociales que los fuegos artificiales previstos para el 8 de septiembre, con motivo de las fiestas patronales, quedan aplazados. La decisión se ha tomado como medida de precaución debido a la extrema sequedad del monte y con el objetivo de proteger el entorno natural de la ciudad.

En un comunicado oficial, el consistorio ha destacado la importancia de ser responsables con el medio ambiente, señalando que "nuestro entorno natural es un tesoro que debemos cuidar, y no queremos correr riesgos innecesarios que puedan ponerlo en peligro".

El Ayuntamiento ha asegurado que el espectáculo pirotécnico no se cancela, sino que se pospone. Los fuegos artificiales se celebrarán en una fecha posterior, coincidiendo con el fin de semana de las Ferias de Septiembre, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan y el riesgo de incendio forestal haya disminuido.