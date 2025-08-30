El Ayuntamiento de Béjar presenta su libro de ferias y fiestas

Ayuntamiento de Béjar ha acogido la tradicional presentación del libro de Fiestas y Ferias de la Cámara de Comercio en el que colabora el Ayuntamiento de Béjar.

El alcalde de nuestra ciudad, Antonio Cámara, el presidente de la Cámara de Comercio, Buenaventura Velasco y el coordinador de la revista, Óscar Rivadeneyra han ido desgranando los contenidos de una revista que este año ha introducido como novedad el formato entrevista.

Junto con la revista, que ya se pueden retirar en la oficina de turismo, en el horario habitual de apertura, viene un encarte dedicado a la Sierra de Béjar y Hoya Moros.

Se han editado 3.000 ejemplares.