El Ayuntamiento de Béjar publica las ofertas de empleo para La Covatilla

Profesores de esquí, enfermeros, cocineros o conductor de máquinas son algunos de los puestos que necesita cubrir

Nieve en la estación de esquí de La Covatilla en Béjar
Nieve en la estación de esquí de La Covatilla en Béjar | ICAL ARCHIVO

El Ayuntamiento de Béjar ha publicado las ofertas de empleo del Centro de Turismo Sierra de Béjar-La Covatilla para la próxima temporada. Los puestos que necesita cubrir son profesores de esquí y snow, ayudantes de profesores de esquí y snow y personal de enfermería. El plazo para inscribirse es hasta el 31 de octubre.

También están hasta el 27 de octubre abiertas las inscripciones en la lista de empleo para coordinador/a de la Escuela de Esquí, personal de producción de nieve y conductor de máquinas. Todos ellos con bolsa de empleo. Hasta el lunes 20 podrán presentar la solicitud para camarero-reponedor, personal de limpieza, cocinero, ayudante de cocina y auxiliar administrativo o atención al cliente.

