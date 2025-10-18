El Ayuntamiento de Béjar publica las ofertas de empleo para La Covatilla

El Ayuntamiento de Béjar ha publicado las ofertas de empleo del Centro de Turismo Sierra de Béjar-La Covatilla para la próxima temporada. Los puestos que necesita cubrir son profesores de esquí y snow, ayudantes de profesores de esquí y snow y personal de enfermería. El plazo para inscribirse es hasta el 31 de octubre.

También están hasta el 27 de octubre abiertas las inscripciones en la lista de empleo para coordinador/a de la Escuela de Esquí, personal de producción de nieve y conductor de máquinas. Todos ellos con bolsa de empleo. Hasta el lunes 20 podrán presentar la solicitud para camarero-reponedor, personal de limpieza, cocinero, ayudante de cocina y auxiliar administrativo o atención al cliente.