El Ayuntamiento de Béjar recopilará las facturas reparadas durante la gestión del PP y Vox y las llevará al Juzgado

El Ayuntamiento de Béjar ejecutará un informe que recoja todas las facturas reparadas por Intervención por falta de contrato o de procedimiento de adjudicación válido correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, cuando gobernaban el PP y Vox, con el fin de elaborar un informe que el propio Ayuntamiento mandará al juzgado, según ha adelantado el PSOE.

Los socialistas han anunciado este jueves que llevarán al pleno una moción, que cuenta con al apoyo del edil de Tú Aportas Béjar y de las dos concejalas no adscritas y que por tanto saldrá adelante, para iniciar este proceso que determine la responsabilidad administrativa, contable o penal de lo que podría tipificarse como delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos o conducta negligente en la gestión de fondos públicos.

En el documento registrado por el PSOE se explica que “tras el cambio en la Alcaldía del Ayuntamiento de Béjar, producido el 5 de agosto de 2025, el nuevo equipo de gobierno, en colaboración con los servicios económicos municipales, ha procedido a examinar la situación contractual y financiera del Ayuntamiento” y que dicho examen “se desprende la existencia de un número significativo de facturas correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 que presentan reparos de legalidad formulados por la Intervención Municipal”. Ante esto, aseguran que “lo especialmente grave es que una parte significativa de dichas facturas corresponden a servicios prestados por empresas sin contrato previo formalizado, o sin procedimiento de adjudicación válido, lo que podría constituir una vulneración de la legislación en materia de contratación pública, así como del principio de eficacia, transparencia y buena gestión de los fondos públicos”.

Ante esta situación y asegurando que la ley determina que todo el que tuviere conocimiento de algún delito público está obligado a ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal o del Juzgado, el PSOE lo pondrá en manos del juzgado “con el fin de preservar la legalidad, depurar responsabilidades y proteger los intereses económicos y patrimoniales del Ayuntamiento de Béjar”.

El acuerdo que pide el PSOE que apruebe el pleno es instar a los servicios económicos del Ayuntamiento de Béjar a elaborar un informe que recopile todas estas facturas para que los servicios jurídicos formulen una denuncia o comunicación formal al Juzgado de Béjar y al Ministerio Fiscal “a fin de que se investiguen a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las posibles responsabilidades administrativas, contables o penales”.

Cabe recordar que la estimación era de que durante esta legislatura se habrían pagado facturas reparadas por valor de más de 400.000 euros, sin embargo, hace unos días las dos concejalas no adscritas estimaban que la cifra superaría el millón de euros. El pleno tendrá lugar el lunes 27 a las 17.00 horas.