El Ayuntamiento de Candelario y la Junta trabajan en la creación de un anillo de seguridad contra incendios

El Ayuntamiento de Candelario y la Junta de Castilla y León trabajan de manera conjunta en la creación de un anillo de seguridad contra incendios para reforzar la protección del casco urbano del municipio y minimizar riesgos ante posibles incendios forestales.

Operativos de la Junta desbrozarán las fincas que delimitan ese anillo no sin antes contar con la autorización de sus propietarios. Por ello, el consistorio ha organizado una reunión informativa que tendrá lugar este viernes, 6 de marzo, a las 11:00 horas en el propio Ayuntamiento de Candelario.

Candelario es una de las localidades con mayor riesgo de incendio de la provincia. Fue víctima de uno de nivel 1 el pasado mes de agosto, cuando las llamas del fuego de Jarilla se extendieron hasta un área de piedra y matorral. Su extinción total se demoró varias semanas.

En marzo de 2023, efectivos de la Junta estaban llevando a cabo una quema controlada y autorizada en el municipio cuando se inició otro incendio forestal que arrasó 160 hectáreas de matorral antes de ser controlado.