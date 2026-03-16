El Ayuntamiento de Candelario publica el plano de las fincas afectadas por el anillo de seguridad contra incendios
Solicita a los propietarios afectados acudir "a la mayor brevedad posible" al consistorio para firmar los permisos de desbroce
El Ayuntamiento de Candelario ha publicado el plano de las fincas afectadas por el anillo de seguridad contra incendios que, gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León, reforzará la protección del casco urbano del municipio y minimizará los riesgos ante posibles fuegos forestales.
El consitorio informó el pasado 6 de marzo del proyecto a los propietarios, ya que los operativos de la Junta no pueden desbrozar sus respectivas fincas sin su autorización. Quienes no asistieran a la reunión y vean su terreno marcado en el mapa, han de acudir al Ayuntamiento "a la mayor brevedad posible" para firmar dicho permiso.
El desbroce se realizará de manera gratuita en las fincas señaladas aunque, tal y como señalan fuentes municipales, "el mapa no representa la exactitud total de las labores, las cuales pueden variar una vez se trabaje sobre el terren
También te puede interesar
Lo último