El Ayuntamiento de Candelario publica el plano de las fincas afectadas por el anillo de seguridad contra incendios

El Ayuntamiento de Candelario ha publicado el plano de las fincas afectadas por el anillo de seguridad contra incendios que, gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León, reforzará la protección del casco urbano del municipio y minimizará los riesgos ante posibles fuegos forestales.

El consitorio informó el pasado 6 de marzo del proyecto a los propietarios, ya que los operativos de la Junta no pueden desbrozar sus respectivas fincas sin su autorización. Quienes no asistieran a la reunión y vean su terreno marcado en el mapa, han de acudir al Ayuntamiento "a la mayor brevedad posible" para firmar dicho permiso.

Anillo contra incendios en Candelario | Ayuntamiento de Candelario

El desbroce se realizará de manera gratuita en las fincas señaladas aunque, tal y como señalan fuentes municipales, "el mapa no representa la exactitud total de las labores, las cuales pueden variar una vez se trabaje sobre el terren