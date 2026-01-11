Las bajas temperaturas dejan espectaculares cascadas congeladas en la Sierra de Béjar

Cascadas congeladas en la Hoya Mayor, en la Sierra de Béjar. FOTO: RUBÉN MUÑOZ

Las bajas temperaturas ya se han ido notando cada vez más en todos los puntos de la provincia de Salamanca, y no es para menos cuando los grados bajo cero ya se han instalado en la región charra.

Por esto mismo llegan imágenes únicas como las que ha enviado Rubén Muñoz, un amante de la montaña que ha conseguido captar unas hermosas cascadas congeladas en la Hoya Mayor, en el entorno de la Sierra de Francia.

Y es que el frío puede ser un gran enemigo, pero también un gran aliado de la belleza en la naturaleza, dejando estampas como las vividas por Rubén durante el sábado, 10 de enero.

Así pues, queda demostrado como las vistas en la región salmantina siempre son espectaculares y magníficas, atrayendo a turistas de toda España y del mundo en sus montañas y valles.