La Banda de Música de Béjar no participará en la procesión de Corpus por el impago a su director

La Banda Municipal de Música de Béjar ha anunciado que no participará en la Procesión del Corpus de este año y anuncia la suspensión de todas sus actividades públicas por tiempo indefinido como protesta por la situación personal de su actual director.

Aseguran desde la banda que, a pesar de que su nombramiento se produjo hace ya más de 14 meses, "no ha percibido ninguna de las cantidades que la Corporación Municipal se comprometió a abonarle en pago por sus servicios, además de no haber conseguido que se regularice su relación contractual con la misma"

Añaden que durante todo este tiempo "nuestro director ha debido hacer frente a numerosos gastos de manutención y desplazamientos para mantener la actividad de la Banda, gastos que en este momento han convertido su situación personal en insostenible, por lo que cabe la posibilidad de que deba abandonar el cargo en fechas próximas"

Con este paro, los músicos de la Banda Municipal, han decidido plantarse asegurando que "no podemos continuar tolerando esta y otras faltas de respeto en forma de incumplimientos reiterados de compromisos adquiridos por parte del Ayuntamiento de Béjar con esta institución centenaria, situación que se arrastra desde el fallecimiento del anterior director de la misma, D. Lorenzo Torrico Hernández"

Por tanto, no retomarán su actividasd pública "hasta que las autoridades municipales no se avengan a reconocer por escrito y cumplir los compromisos adquiridos desde entonces; por tanto, no solo se verá afectada la festividad del Corpus, sino también los conciertos de la inminente temporada de verano". Concluyen asegurando que lamentan "los perjuicios que puedan ocasionarse a la ciudadanía de Béjar y confiamos en contar con su comprensión y solidaridad"