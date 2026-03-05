Béjar acoge el Campeonato de Castilla y León XCO BTT Escuelas

Béjar acoge este domingo el Campeonato de Castilla y León XCO BTT Escuelas. El pistoletazo de salida se dará a las doce del mediodía y la prueba reúne a jóvenes ciclistas de toda Castilla y León.

El Club Deportivo Moisés Dueñas y su escuela ciclista serán los organizadores del evento. La salida estará colocada en la calle Eras y se desarrollará en el circuito de los Pinos – Montemario, un entorno natural especialmente adecuado para la práctica del BTT.

“El circuito de los Pinos – Montemario se ha consolidado como un escenario espectacular para la práctica del ciclismo de montaña, no solo por la belleza del entorno natural en el que se desarrolla la prueba, sino también por las facilidades que ofrece para que el público pueda disfrutar de la competición desde distintos puntos del recorrido, siguiendo de cerca la evolución de los corredores a lo largo del circuito”, explican desde el ayuntamiento de la ciudad textil.

El campeonato forma parte del calendario oficial del ciclismo base en Castilla y León y contará con la participación de ciclistas de distintas categorías de escuelas, que competirán en recorridos adaptados a cada edad, mostrando el talento y la ilusión de las jóvenes promesas de este deporte.