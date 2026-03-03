Béjar acogerá el doble amistoso entre la selección juvenil de balonmano y Eslovaquia

La selección española juvenil de balonmano, las Guerreras Juveniles, ya están en la ciudad de Béjar concentradas para participar en el doble amistoso internacional enfrentará a la selección nacional de Eslovaquia, los próximos días 5 y 7 de marzo. La selección española está desarrollando sus sesiones de entrenamiento y preparación en el polideportivo municipal Antonio Sánchez de la Calle. Por su parte, la expedición eslovaca tiene prevista su llegada a la ciudad este miércoles, completando así el dispositivo deportivo e institucional previsto para esta cita internacional.

Los encuentros, organizados por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) con el apoyo del Ayuntamiento de Béjar se disputarán en los siguientes horarios:

Jueves, 5 de marzo – 20:00 horas

Sábado, 7 de marzo – 19:00 horas

Esta concentración forma parte del calendario oficial de preparación del combinado nacional juvenil y supone una excelente oportunidad para que la afición pueda disfrutar en directo del talento emergente del balonmano femenino español.

Con motivo de esta cita deportiva, el Ayuntamiento ha impulsado la organización de actividades complementarias destinadas a acercar el balonmano a los más jóvenes y fomentar la práctica deportiva en la ciudad.

Asimismo, se llevará a cabo una visita institucional por parte del Ayuntamiento de Béjar a ambas selecciones, como muestra de hospitalidad y reconocimiento al trabajo que desarrollan en el ámbito del deporte base y de alto rendimiento. La celebración de este doble amistoso internacional consolida a Béjar como sede de eventos deportivos de carácter nacional e internacional, reforzando la apuesta municipal por el deporte como motor de dinamización social, turística y económica.

Desde el Ayuntamiento se desea trasladar una cálida bienvenida tanto a la selección española como a la selección de Eslovaquia, así como a sus equipos técnicos y federativos, deseándoles una feliz estancia en nuestra ciudad y confiando en que los encuentros se desarrollen en un ambiente deportivo ejemplar.

Os animamos a asistir y apoyar este importante evento deportivo que vuelve a situar a Béjar en el mapa del balonmano internacional.