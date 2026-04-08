Béjar acogerá el estreno de la película de 1929 ‘Béjar en Fiestas’ este viernes

El Ayuntamiento de Béjar, en colaboración con la Filmoteca de Castilla y León, presenta este viernes la jornada cultural “Béjar en el cine” que incluirá la proyección de la película 'Béjar en Fiestas' del año 1929 que ha sido restaurada en 4K.

La obra, de 34 minutos de duración y carácter mudo con rótulos, ofrece un retrato detallado de las celebraciones locales, incluyendo la visita de la infanta Isabel de Borbón, la romería en honor a la Virgen del Castañar y escenas representativas del desarrollo industrial y urbano de Béjar, con imágenes del jardín histórico de El Bosque, el ferrocarril y diversas fábricas textiles.

La cinta es obra de Leopoldo Alonso, pionero del documental fílmico y el reporterismo gráfico en España, que capturó la esencia de la ciudad hace casi un siglo. Considerado uno de los pioneros del documental fílmico y del reporterismo gráfico en España, desarrolló su trayectoria polifacética como documentalista, operador de cámara, fotógrafo, corresponsal de guerra y aviador. Su legado ha sido objeto de una renovada atención en los últimos años, destacando la declaración en 2020 como Bien de Interés Cultural en su documental El canal de Castilla (1931), primera película en España en recibir esta protección.

Novilleros | Filmoteca de Castilla y León

La historia de esta recuperación comenzó en 2004, cuando la familia Hernández Reboreda de Béjar depositó en la Filmoteca un rollo de nitrato en 35 mm que habían custodiado durante décadas. Tras una primera intervención técnica en los laboratorios ISKRA, la Filmoteca de Castilla y León ha culminado ahora un minucioso proceso de digitalización y restauración en ultra alta definición (4K) en los laboratorios Preservación 35. El resultado permite disfrutar de las fiestas de Béjar de 1929 con una nitidez y estabilidad de imagen imposibles de alcanzar hasta la fecha.

La sesión se completará con un análisis histórico y biográfico de gran valor para la memoria local. Así, tendrá lugar la conferencia “Béjar en el cine”, impartida por el periodista Ignacio Francia, quien desgranará la vinculación histórica de la ciudad con el séptimo arte y la directora de la Filmoteca de Castilla y León, Maite Conesa, presentará la publicación “Leopoldo Alonso (1877-1949) y la aventura de la imagen”.

Con esta actividad, el Ayuntamiento de Béjar reafirma su compromiso con la recuperación de la identidad local y la difusión de la cultura, invitando a todos los ciudadanos a redescubrir su historia a través de la gran pantalla.