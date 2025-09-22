Béjar acogerá la feria de artesanía y el mercado de ganado este fin de semana

Los concejales de Medio Ambiente y Comercio de Béjar, José Ángel Castellano y Rosa Torres han presentado una nueva edición del tradicional mercado de ganado y la celebración de una feria de artesanía. Ambas citas se realizarán el próximo sábado, 27 de septiembre, a partir de las 10:00 horas en el Teso de la Feria.

Cada propietario tendrá una subvención de 10 euros por cada animal mayor de un año, identificado correctamente, y hasta un máximo de cinco animales, siempre y cuando permanezcan en el recinto hasta las 13,00 horas.

Por otro lado, el concurso tendrá los siguientes premios: 50 euros y trofeo para el ganadero con más animales, al mejor burro, a la mejor burra, a la mejor yegua, mejor caballo, mejor potro/potra y mejor doma

Además, se contará con una quedada de aficionados a los caballos. Estos últimos deberán contar con la tarjeta de movimiento equino y el pasaporte sin necesaria la tramitación de guías.

Finalmente, se señaló que de cara las próximas ferias de mayo se quiere mejorar la programación del mercado de ganado con actividades infantiles, una exhibición de caballos, una comida de convivencia y un espectáculo equino en la plaza de toros.

Finalmente, Rosa Torres agradeció a Pedro Sánchez, promotor de los mercados de artesanía, por su implicación en la programación de esta Feria de San Miguel con ese mercado de artesanía que se ubicará en las inmediaciones del Teso de la Feria.