'Muévete por tu salud', de AFIBROSAL, retoma sus actividades en Béjar

La Asociación AFIBROSAL (Asociación de personas con Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Salamanca) retoma el programa “Muévete por tu salud”, el próximo martes 30 de septiembre, en el local de las antiguas piscinas de Béjar. Se trata de un programa de competencia personal y hábitos para la promoción de la salud y el bienestar en el ámbito rural salmantino, financiado por la Diputación y en el que colabora el Ayuntamiento de Béjar.

En cuanto al desarrollo del programa, éste se llevará a cabo en dos sesiones: los martes con las sesiones de Bienestar Físico de 17,30 a 18,30, con carácter semanal, y los jueves con las sesiones de Bienestar Mental de 17,30 a 18,45 con periodicidad quincenal.

Es un programa gratuito con plazas limitadas para 20 personas. Las inscripciones se pueden realizar en el teléfono 626743136 de 18,00 a 21,00h.