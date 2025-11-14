Béjar apuesta por el deporte de montaña como reclamo turístico en INTUR

Béjar se ha presentado en INTUR haciendo gala de la enorme riqueza natural de su entorno y de las importantes oportunidades deportivas que tiene. Para Antonio Cámara, alcalde de la ciudad, lo importante de esta feria es mostrar toda la riqueza turística de Béjar, sobre todo las opciones de práctica del deporte de montaña, la Covatilla y la ejecución del plan de Fomento, así como las fiestas como el Corpus. “Queremos encauzar el Corpus de cara a fuera de Béjar, con el objetivo de volver a atraer a la gente, que conozca nuestros platos como el calderillo”, ha asegurado. El alcalde ha apostado por poner en valor los recursos de la ciudad y aprovecharlos para desarrollar todo el potencial turístico que tiene.

Por su parte, el deportista Miguel Heras ha destacado la materia prima de Béjar. “Es una zona de montaña, un pequeño oasis con una montaña de hasta 2.400 metros de altitud. Tenemos senderos, ríos todo propicio para el deporte de montaña, el ciclismo que hay que recordar los corredores que han salido de Béjar. Es mostrar a España y el mundo el enclave que tenemos que podemos en un mismo día esquiar, jugar al golf o bajar un río”.

Durante estos días quienes se acerquen a su stand podrán disfrutar de su enclave gracias a la realidad aumentada y ver todas las posibilidades que tiene tanto la ciudad como el entorno, incluyendo la posibilidad de disfrutar su gastronomía ya que el domingo habrá una degustación de calderillo bejarano.