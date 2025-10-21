Béjar se convierte en el primer municipio de Salamanca en el que se puede pagar la ORA con Bizum

Los conductores que aparquen en las zonas de estacionamiento regulado de Béjar podrán hacerlo de forma más rápida y segura gracias a mowiz, una aplicación que permite pagar las diferentes tarifas introduciendo únicamente la matrícula del vehículo y seleccionando un método de pago como Bizum, Apple Pay o Google Pay. De esta forma, Béjar se convierte en el primer municipio de la provincia en ofrecer este sistema de pago. La app ya está operativa y destaca por su facilidad de uso, especialmente para quienes no deseen registrarse ni descargar la app, lo que facilita el pago de usuarios ocasionales.

Los usuarios podrán abonar el estacionamiento desde la app gratuita de Mowiz (disponible en App Store y Play Store), a través de la web (parquimetro.mowiz.eu) o escaneando el código QR del parquímetro. Asimismo, y con el objetivo de reforzar la seguridad, los pagos realizados desde la web o mediante el escaneo del código QR se efectuarán exclusivamente a través de métodos digitales como Bizum, Apple Pay o Google Pay. De este modo, los usuarios no registrados no tendrán que introducir su número de tarjeta bancaria, lo que contribuye a una mayor protección de sus datos personales.

La app de Mowiz permite también ampliar el tiempo de aparcamiento desde el móvil, recibir alertas de vencimiento y consultar o anular multas al instante desde la app.

La llegada a la provincia de Salamanca a través de Béjar es un gran paso en la estrategia de expansión de la compañía en España. Hasta la fecha mowiz opera en Castilla y León en ciudades como Burgos y en otras comunidades autónomas como Madrid, Asturias, Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña o Mallorca. Próximamente la app llegará a otras localidades de la provincia y a Salamanca capital.

La solución está impulsada por Grupo EYSA, empresa líder en soluciones de movilidad con presencia en más de 100 ciudades españolas, que busca facilitar el acceso a sistemas de pago digitales y mejorar la gestión del estacionamiento urbano. Con este despliegue continúa su expansión en España, donde ofrecerá este servicio en más de 200.000 plazas de aparcamiento repartidas por España en el próximo año.

Además de los servicios actuales, como pagar el estacionamiento regulado, reservar parking o comprar bonos y abonos, la vocación de mowiz es convertirse en la primera multiapp de movilidad que incluya todos los servicios que necesita el ciudadanos para desplazarse por la ciudad.

Por eso, trabaja en la integración de nuevos modos de transporte dentro de su plataforma con el objetivo de facilitar la movilidad urbana. La aplicación aspira a convertirse en una solución integral para la planificación, elección, reserva y pago de diferentes medios de transporte en una sola herramienta.