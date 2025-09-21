Béjar da sus primeros pasos hacia un espectáculo único: un ajedrez viviente

El Club-Escuela Ajedrez Béjar ha realizado el primer ensayo de lo que será uno de sus proyectos más singulares: el ajedrez viviente. Esta iniciativa, aún en fase de preparación, busca unir deporte, cultura y participación ciudadana, convirtiendo una partida en un espectáculo abierto al público.

Durante el ensayo, los miembros del club comenzaron a dar forma a la escenificación, trabajando tanto la organización como la coordinación de los movimientos que darán vida a las piezas sobre el tablero gigante. El proyecto pretende implicar a jugadores, voluntarios y vecinos en una propuesta que combine tradición, pedagogía y atractivo turístico para Béjar.

Con este primer paso, el club sienta las bases de una actividad innovadora que, en próximas ediciones, aspira a consolidarse como un referente cultural y lúdico en la ciudad.