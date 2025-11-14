Béjar, escenario destacado en la nueva serie de Netflix, ´El cuco de cristal'

Béjar se sitúa en el mapa audiovisual con el estreno de El cuco de cristal, la esperada adaptación televisiva del bestseller de Javier Castillo que ya puede verse en Netflix.

La plataforma ha lanzado la miniserie este viernes, y con ella llegan también los primeros elogios a las localizaciones salmantinas.

El rodaje, que se desarrolló durante varios meses entre 2023 y 2024, convirtió a Béjar en uno de los epicentros de la acción.

Entre los espacios más reconocibles aparecen la Plaza de Toros, la carretera de El Castañar, el instituto Ramón Olleros y los alrededores del Museo Mateo Hernández.