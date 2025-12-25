Este es el programa del Festival Internacional de Magia que se celebrará en Béjar

La ciudad de Béjar se prepara para vivir una experiencia única durante las fiestas navideñas con la celebración del Festival Internacional Vive la Magia, que tendrá lugar del 26 al 30 de diciembre. El evento reunirá a destacadas figuras del ilusionismo internacional y convertirá la ciudad en un punto de encuentro para la magia y las artes escénicas durante varios días.

El Festival Internacional Vive la Magia se ha consolidado como una de las citas más relevantes del panorama mágico europeo, ofreciendo una programación variada que combina magia de escenario, grandes ilusiones y espectáculos pensados para todos los públicos. Cada propuesta mezcla misterio, humor y emoción, acercando el ilusionismo tanto a familias como a público infantil y adulto.

El festival cuenta con la dirección artística de Juan Mayoral, profesional de reconocido prestigio en el ámbito de la magia y con una amplia trayectoria en la creación y producción de espectáculos de primer nivel, y con la dirección escénica de Violeta Zheng, ilusionista internacional cuya propuesta artística destaca por su cuidada estética visual y una puesta en escena contemporánea.

Se trata de una propuesta cultural pensada para todos los públicos que apuesta por la creatividad, la ilusión y el entretenimiento como elementos centrales. El Festival Internacional Vive la Magia se suma así a la programación cultural y navideña de Béjar con el objetivo de ofrecer experiencias únicas y convertirse en una referencia durante estas fechas tan especiales.

Invitamos a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar de este festival y a dejarse sorprender por una programación que llenará Béjar de magia durante la Navidad.

PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL

Viernes, 26 de diciembre – 19:00 horas – Salón de actos del Convento San Francisco

Julián y Pendorcho – El circo del Sr. Julián

Sábado, 27 de diciembre – 10:30 a 12:30 horas – Centro “El Mercao”

Escuela de magos.

Las inscripciones para este taller de magia deben realizarse en el correo electrónico cultura@aytobejar.com . Están abiertas a partir de 6 años con un máximo de 30 participantes.

Domingo, 28 de diciembre – 12:30 / 18:00 / 19:30 – Hall del Teatro Cervantes

Mago Román – Laberinto de Ilusiones

Lunes, 29 de diciembre – 18:00 y 20:00 – Plaza del Solano

Jon Ander – Magia Anderground

* En caso de inclemencias meteorológicas las actuaciones se realizarán en el Salón de actos del Convento San Francisco

Martes, 30 de diciembre – 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 17:00 / 17:30 / 18:00 / 18:30 / 19:00 / 19:30 – Parque Municipal

El baúl del mago, Lore Lavand – Presente

Martes, 30 de diciembre – 19:00 – C/Mariano Zúñiga Rodríguez

Leo Bordigoni - Jajakadabra

* En caso de inclemencias meteorológicas esta actuación se realizará en el Salón de actos del Convento San Francisco