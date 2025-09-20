Béjar honra a su gente: música, letras y solidaridad en los reconocimientos de 2025

La ciudad de Béjar ha vuelto a mirarse en el espejo de su gente y de sus iniciativas culturales y solidarias. La Comisión Mixta de Participación Ciudadana ha acordado las propuestas de Honores y Distinciones 2025, que se elevarán al pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva. En esta ocasión, los reconocimientos trascienden lo institucional y se convierten en un homenaje a la música, la literatura, la solidaridad y la memoria.

La Medalla de la Ciudad: dos festivales que laten con Béjar

El primero de los galardones, la Medalla de la Ciudad, recaerá de manera conjunta en dos de los grandes motores culturales del municipio: el Festival Abejarock y el Festival Internacional de Blues de Béjar.

El Abejarock, nacido de la pasión juvenil y el compromiso social, se ha consolidado como una cita imprescindible del verano. Mucho más que un festival de rock, punk y ska, es un proyecto solidario que ha donado más de 72.000 euros a distintas entidades benéficas en sus quince años de historia. Solo en la edición de 2025, la Asociación Parkinson de Salamanca recibió 21.600 euros, fruto de la entrega de un equipo que trabaja sin ánimo de lucro y que cada agosto coloca a Béjar en el mapa nacional de la música alternativa y comprometida.

Por su parte, el Festival Internacional de Blues es ya una seña de identidad para la ciudad. Fundado por la familia Sánchez Paso, ha convertido a Béjar en punto de encuentro internacional de un género que nace de la emoción y la autenticidad. Durante más de dos décadas, artistas de talla mundial han llenado de música las calles y plazas, proyectando el nombre de Béjar más allá de las fronteras. Su impacto no ha sido solo cultural: también ha dinamizado la economía local, reforzado el turismo y dejado en visitantes y vecinos el recuerdo de una ciudad vibrante.

Un bejarano ilustre con voz y humanidad: Luis Felipe Comendador

El título de Bejarano Ilustre será para Luis Felipe Comendador Sánchez, poeta, narrador y aforista cuya obra lo ha situado entre los diez mejores poetas vivos en lengua castellana. Con 36 libros publicados y múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, su trayectoria literaria ha llevado siempre el nombre de Béjar por España y Latinoamérica.

Pero su figura no se entiende solo desde las letras. Su compromiso humanista cristaliza en la ONG SBQ Solidario / El Humanismo Pequeñito, con proyectos en Perú, Senegal, Gambia y también en Béjar. Por esta labor ha recibido premios como el Libertad a la Cooperación Internacional o el Tierno Galván. Editor, impresor, director de prensa local y miembro del Centro de Estudios Bejaranos, Comendador encarna una vida entregada a la cultura y la solidaridad.

Juanito, memoria viva de Béjar

El reconocimiento como Hijo Predilecto recae en Juan Hernández Heras, conocido cariñosamente como Juanito. Camarero de la histórica cafetería La Otra Casa, su nombre forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de bejaranos. Pero más allá de su oficio, su vida ha estado marcada por la solidaridad: voluntario en el Cotolengo, organizador de campamentos del Movimiento por la Paz y coordinador de Ayuda en Acción, su compromiso lo llevó también a África y Latinoamérica.

Fundador junto a Comendador de la asociación cultural SBQ, contribuyó a enriquecer la vida artística de la ciudad. Su trayectoria es ejemplo de justicia social y cooperación internacional, valores que Béjar reconoce al concederle este título.

La memoria de Nayerda: justicia y homenaje

La distinción de Hija Adoptiva será para Nayerda Slujalkovsky Feliz, odontóloga que ejerció en Béjar con generosidad y entrega. Colaboró activamente con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, ofreciendo atención dental gratuita a los niños acogidos en la ciudad.

Su historia quedó marcada por la tragedia: fue asesinada el 25 de diciembre de 2002, antes de que España comenzara a registrar oficialmente las víctimas de violencia de género. Su nombre, injustamente silenciado por una cuestión estadística, será ahora rescatado como símbolo de memoria y justicia. El reconocimiento es también un homenaje a todas las víctimas invisibilizadas del machismo y a quienes, como Nayerda, hicieron de Béjar un lugar más humano.

Un compromiso colectivo

La Comisión Mixta ha pedido a concejales y concejalas que este acuerdo se mantenga en el pleno, reflejo de un compromiso compartido con la memoria, la cultura y la solidaridad. Béjar, en 2025, rinde tributo a su gente y a sus símbolos con la certeza de que estos honores son más que distinciones: son un espejo de los valores que definen a la ciudad.