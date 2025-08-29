Béjar lanza la segunda edición de su campaña de apoyo al pequeño comercio con bonos descuento

El Ayuntamiento de Béjar, a través de la Concejalía de Comercio, ha anunciado en la mañana de este viernes la segunda edición de la campaña de apoyo al pequeño comercio minorista, tanto en la ciudad como en sus pedanías. Esta iniciativa cuenta con una financiación conjunta de 30.000 euros, aportados por la Junta de Castilla y León (22.500 €) y el Ayuntamiento (7.500 €).

Bonos descuento de 10 euros para compras mínimas de 20

Los vecinos podrán recoger hasta cinco bonos por persona, cada uno por un valor de 10 euros, que podrán utilizar en los comercios adheridos para obtener descuentos en compras iguales o superiores a 20 euros. Los bonos son acumulables, por lo que se podrán aplicar varios en una misma compra, según el importe.

Los establecimientos participantes estarán identificados con un cartel distintivo en sus escaparates.

Comercios: abierto el plazo de adhesión hasta el 3 de septiembre

Desde este viernes y hasta el próximo 3 de septiembre, los comercios minoristas interesados en formar parte de esta campaña pueden adherirse presentando su solicitud en el registro del Ayuntamiento, tanto de forma presencial como telemática.

Quedan excluidos de esta campaña los negocios dedicados a la venta de tabaco, combustibles, farmacias y venta ambulante, aunque sí podrán participar las parafarmacias.

Entrega de bonos: del 9 al 20 de septiembre en el Convento de San Francisco

La recogida de bonos se realizará de forma presencial entre el 9 y el 20 de septiembre en el Centro Municipal de Cultura (CMC) Convento de San Francisco, en la oficina de Servicios Sociales. El horario de atención será de 9:00 a 14:30 horas por la mañana y de 17:00 a 20:00 horas por la tarde.

Para recibir los bonos es necesario acudir personalmente, presentar el DNI y tener más de 14 años. No se entregarán bonos a menores ni a personas que acudan con el DNI de terceros.

Próximamente, listado de comercios adheridos

Una vez cerrado el plazo de inscripción, el Ayuntamiento publicará el listado completo de comercios participantes a través de los mismos canales oficiales. A partir de ese momento, los vecinos podrán empezar a utilizar sus bonos para apoyar al comercio local y fomentar el consumo de proximidad en Béjar y sus pedanías.