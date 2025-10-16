Béjar ya tiene lista su Marcha Rosa 2025

La concejala de Asuntos Sociales de Béjar, Rosa Torres, junto a varios representantes de la Asociación Bejarana contra el Cáncer, ha presentad, la “Marcha Rosa 2025” que se celebrará el domingo 19 de octubre para conmemorar el Día Internacional del Cáncer de Mama.

La primera marcha saldrá a las 16:00 salida desde la puerta del parque municipal de La Corredera hacia el Santuario de Ntra. Sra. del Castañar, tras las palabras del sacerdote, la asociación ofrecerá unas perrunillas a los presentes. A continuación, los participantes se dirigirán al pabellón municipal para continuar, los que lo deseen, con la segunda marcha. Está prevista que esta comience a las 18:30 Salida desde el pabellón “Antonio Sánchez de la Calle”. El recorrido está previsto con salida de la estatua de la mujer, donde se le pondrá el pañuelo rosa, bajada por la calle Recreo, se cruza el Puente Viejo y subida por la calle Libertad, Puerta de la villa, calle Mayor y llegada al Ayuntamiento, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

Se solicita a los asistentes que, si es posible, acudan a las marchas ataviados con la camiseta y el pañuelo.