Béjar moviliza cerca de 1,2 millones en obras actuales y anuncia proyectos clave para 2026, incluyendo la humanización de la N-630

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, y el concejal de Obras, Luis Hernández Téllez, informaron este lunes sobre el amplio paquete de obras en curso y las futuras actuaciones que suman una inversión significativa en la ciudad.

Entre las obras actualmente en curso destaca la rehabilitación del Museo Mateo Hernández (415.479 €), que ya ha finalizado la obra civil con mejoras de aislamiento, climatización y la instalación de un sistema fotovoltaico, y está pendiente de recibir suministro eléctrico. Otras actuaciones en marcha incluyen la renovación de redes y mejora de viales en la Calle Olivillas (295.792 €) y la obra en el Atrio de San Juan (271.313 €), cuyo ritmo es más lento debido al hallazgo de restos óseos. El Ayuntamiento también está reformando el Bar Municipal de Valdesangil (38.890 €), reconstruyendo un muro anexo a la muralla y sustituyendo luminarias en pistas deportivas.

Respecto a los proyectos futuros, la principal inversión será el Plan de Humanización de la Nacional 630, financiado íntegramente por el Ministerio de Transportes con 2,16 millones de euros, y cuyas obras comenzarán en 2026. También se licitará la mejora de viales en La Cerrallana y se renovarán canalizaciones y pavimentos en la Plaza de Leandro Cascón y la Calle Primero de Mayo (Fase 1) con fondos municipales y de la Junta de Castilla y León.