Béjar organiza talleres de defensa personal para mujeres mayores de 14 años

A través del Departamento de Igualdad y Servicios Sociales, el Ayuntamiento de Béjar ha organizado un curso gratuito de jornadas de prevención y autodefensa, orientado a mujeres mayores de 14 años para dotarlas de herramientas prácticas, teóricas y emocionales que les permitan defenderse y saber actuar en el caso de que vean implicadas en situaciones de riesgo y ante posibles amenazas.

Desde el Consistorio refieren que el curso se desarrollará entre febrero y mayo y se "abordarán diferentes realidades relacionadas con la violencia contra las mujeres, desde una perspectiva preventiva, educativa y de empoderamiento personal".

Gracias a los cuatro talleres independientes que conforman el programa, aquellas que lo deseen podrán inscribirse bien en el programa completo o, en su defecto, participar solamente en aquellos talleres que sean de su interés:

Taller 1. “El miedo te paraliza”, del 6 al 27 de febrero de 2026.

Taller 2. “Violencia de género y violencia vicaria”, del 6 al 27 de marzo de 2026.

Taller 3. “Acoso y violación”, del 10 al 24 de abril de 2026.

Taller 4. “Avanzado”, del 8 al 29 de mayo de 2026.

Las sesiones tendrán lugar los viernes, en horario de 18:00 a 19:30 horas, en el Gimnasio Colón de Béjar, ubicado en la calle Colón, número 23.

A lo largo de los talleres, "las participantes podrán adquirir conocimientos sobre la identificación de conductas violentas, la gestión del miedo, la prevención de situaciones de acoso y agresión, así como técnicas básicas de autodefensa adaptadas a diferentes contextos y edades".