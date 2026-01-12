Béjar se prepara para celebrar la tradicional festividad de San Antón

El Ayuntamiento de Béjar celebrará el próximo domingo 18 de enero de 2026 la Festividad de San Antón, una de las tradiciones más arraigadas del calendario local, que cada año reúne a numerosos vecinos y vecinas en el casco histórico de la ciudad.

La jornada dará comienzo a las 12:00 horas con la celebración de la Santa Misa en la Iglesia de Santa María. A continuación, tendrá lugar la tradicional procesión, que partirá desde el templo y recorrerá las calles hasta la Puerta del Pico, acompañada por el sonido del tamborilero, elemento característico de esta festividad.

En la Puerta del Pico se desarrollará uno de los actos más significativos del día: la bendición, que constituye un momento central dentro de la celebración de San Antón en Béjar.

Los actos continuarán a partir de las 13:30 horas con la tradicional mantelada, durante la cual se repartirán manteladas y bebidas entre las personas asistentes, creando un espacio de encuentro y convivencia vecinal.

La Festividad de San Antón está organizada por el Ayuntamiento de Béjar en colaboración con la Parroquia de Santa María y la Asociación de Vecinos Muralla de la Antigua, entidades que trabajan conjuntamente para mantener viva esta celebración popular, profundamente vinculada a las tradiciones de la ciudad.